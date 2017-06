Straßensanierungen in Egestorf und Barsinghausen – Einschränkungen für Anwohner

Im Auftrag der Stadt Barsinghausen werden auf mehreren ausgemagerten Asphaltdecken in Egestorf und Alt-Barsinghausen in der kommenden Woche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. In Egestorf betrifft dies die Hegelstraße (einschließlich der Sackgassen, den asphaltierten bereich auf der Humboldstraße sowie den östlichen Bereich der Riepenstraße. In der Kernstadt Barsinghausen werden die Maßnahmen auf dem Gehweg der Hans-Böckler-Straße zwischen der Hannoverschen Straße und der Osterfeldstraße durchgeführt. Die Stadt rechnet mit einer Dauer der Bauarbeiten von einem bis drei Tagen. Die Asphaltschichten können allerdings nur bei trockener Witterung eingebaut werden.

Währenddessen wird die Erreichbarkeit der Grundstücke nur unter starken Einschränkungen möglich sein. Die genauen Einbautermine werden durch Infozettel des Bauunternehmens bekanntgegeben. Die von den Baumaßnahmen betroffenen Anlieger werden gebeten, die aufgestellten Halteverbotsschilder mit Zusatzzeichen zu beachten.

(ms / red)