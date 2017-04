Streit zwischen SPD und Lahmann geht weiter: Nun ist es die Wilhelm-Stedler-Schule

Die Auseinandersetzung zwischen der Barsinghäuser SPD und Bürgermeister Marc Lahmann geht in die nächste Runde. Nach dem verbalen Schlagabtausch wegen der Tempo-30-Regelung vor Grundschulen, geht es nun um den Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule (WSS). „Wir drehen uns im Kreis“, sagt SPD-Ratsherr Maximilian Schneider. Eigentlich sollte das Vergabeverfahren für die Planungsleistungen des Neubaus bereits im Sommer 2016 erfolgen. Dies ist bis heute nicht geschehen. Schneider und seine Fraktion werfen der Verwaltung unter anderem deshalb eine Verschleppung des Neubaus vor. Es müsse endlich in die Detailplanungen, wie zum Beispiel das Schulkonzept oder Inklusionsmaßnahmen eigestiegen werden, so die Sozialdemokraten. Zudem bemängelt die SPD-Fraktion eine unzureichende Information über den aktuellen Sachstand in der Causa WSS seitens der Verwaltung. Bürgermeister Marc Lahmann (CDU) bezeichnet die Vorwürfe hingegen als „völlig aus der Luft gegriffen und ohne jegliche Substanz“.



Trotz des ausstehenden Vergabeverfahrens liege die Stadt im Zeitplan, so Lahmann. Schneider und seine Genossen sollten nicht darüber hinwegsehen, dass die zuständige Gebäudewirtschaft nicht nur die Wilhelm-Stedler-Schule, sondern noch viele weitere Maßnahmen auf der Agenda habe. „Es nützt niemandem, wenn die Wilhelm-Stedler-Schule in Rekordzeit gebaut wird, Barsinghäuserinnen und Barsinghäuser aber unnötigerweise Gefahren ausgesetzt werden und womöglich sogar Schaden nehmen“, sagt Lahmann im Hinblick auf mehrere notwendige Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden. „Die Reaktionen der SPD würde ich in diesem Fall gerne sehen“, so der Barsinghäuser Verwaltungschef.

Zudem könne die SPD – immerhin größte Fraktion im Stadtrat – politisch Einfluss auf bestimmte Prozesse nehmen. „Wenn zwischen den Ansprüchen der SPD und der personellen Ausstattung Unterschiede bestehen, können die Sozialdemokraten gerne den Vorschlag in die politische Diskussion einbringen, die Mittel bei der Gebäudewirtschaft aufzustocken“, regt Lahmann an. Wichtig sei ihm zufolge, dass Politik und Verwaltung an einem Strang zögen.

Dem kann sich auch Max Schneider grundsätzlich anschließen. „Als Rat ist es allerdings unsere Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren. Zudem wollen wir, dass Ratsbeschlüsse auch umgesetzt werden“, betont er. Auf die deutlichen Worte des Bürgermeisters angesprochen, sagt Schneider: „Getroffene Hunde bellen.“