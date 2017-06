Trickanrufe in Barsinghausen: „Falsche Polizeibeamte“ wollen Senioren abzocken

Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die ersten Anrufe kurz vor 22 Uhr bei den Seniorinnen eingegangen. Die männlichen Anrufer gaben sich in allen Fällen als Polizeibeamter von der „Polizei Hannover“ oder vom „Landeskriminalamt“ aus. Zudem war die Kombination aus der hannoverschen Vorwahl (0511) und der polizeilichen Notrufnummer (110) im Display der Frauen zu sehen. Bei den überwiegenden Anrufen gab der „falsche Polizist“ an, dass der Name der Angerufenen auf einer Liste einer festgenommenen Diebesbande verzeichnet gewesen sei. In den Gesprächen erkundigte sich der Täter anschließend nach den Vermögensverhältnissen und dem Alter der Seniorinnen. Bei allen Anrufen reagierten die älteren Damen misstrauisch und benachrichtigten das PK Barsinghausen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Die polizeiliche Notrufnummer wird bei Anrufen von der Polizei nie im Display angezeigt! Es handelt sich dabei um eine technische Manipulation von den Trickbetrügern.

Trickdiebe sind erfinderisch! Sich als Polizei- oder Kripobeamter auszugeben, ist eine von vielen ihrer Maschen, um an Geld und Wertgegenstände zu kommen.

Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung, wenn Sie einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten erhalten haben oder wählen Sie den Notruf.

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten – Polizeibeamte erfragen solche Daten nie am Telefon!

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!