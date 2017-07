Trunkenheit am Steuer: 50-jähriger Barsinghäuser mit 1,83 Promille gestoppt

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung wurde ein 50-jähriger Barsinghäuser mit seinem Auto in der Heinrichtstraße in Barsinghausen-Egestorf am Samstag, 22. Juli, gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem

Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.