Die Übungsleiterinnen Anja Klein und Gerda Baumann vom Turn- und Sportverein Egestorf hatten in den Sommerferien die in dem Flüchtlingsheim in Egestorf am Rottkampweg wohnenden Kinder in die Turnhalle eingeladen. An drei Freitagen kamen die Kinder mit der Sozialarbeiterin Noshin Shahrokhi und hatten viel Spaß in der Fritz-Ahrberg-Halle.

(red)