TSV Kirchdorf bedankt sich bei Unterstützern und sieht positiv in die Zukunft

Zu einem ungewöhnlichen Beisammensein im vereinseigenen Sportheim hatte der TSV Kirchdorf am Wochenende eingeladen, um sich bei allen Übungsleitern, Trainern und Helfern für die anhaltende Treue zum Verein zu bedanken.

„Nach den anhaltenden Querelen im und um unseren Verein ist es an der Zeit, dass wir uns einmal in gebührender Form bei all denen bedanken, die uns bis heute die Treue gehalten haben, den Übungsbetrieb aufrecht erhalten und uns bei den Großprojekten tatkräftig unterstützt haben“, sagte Sportwart Günter Hoff in seiner Begrüßungsrede im Saal des Vereinsheimes. Mit von der Partie war auch der neue Vorsitzende Uwe Menneking und die weiteren Vorstandsmitglieder.

Ein besonderes Dankeschön ging an Berthold Kuban für seine selbstlosen und mit großem Einsatz geführten Gespräche und Verhandlungen mit den Gläubigern zur Rettung des TSV. „Nun sind wir wieder auf dem besten Weg und haben alle Probleme hinter uns gelassen. Wir schauen optimistisch in die Zukunft unseres Vereins“, sagte Hoff abschließend.

Die mehr als 60 erschienenen Gäste ließen sich die diversen Salate und gegrillten Spezialitäten schmecken. In den unterschiedlichsten Gesprächen sei dabei immer wieder deutlich geworden, dass alle mit den Erfolgen des vergangenen Jahres, sowohl finanziell als auch sportlich, zufrieden sind.

