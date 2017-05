TSV Kirchdorf verliert Pokalfinale

Für eine große Party hat es nicht gereicht. Der TSV Kirchdorf unterlag am Donnerstag im Kreispokalfinale in Hemmingen gegen den MTV Ilten mit 0:2 (0:1). Spieler des Tages war Iltens Philippe Harms, der gleich beide Treffer für seine Mannschaft erzielte.

Die Kirchdorfer gerieten bereits in der 7. Minute in Rückstand. Nach einem hohen Ball aus dem Mittelfeld kam es in der Hintermannschaft des TSV zu Abstimmungsproblemen, sodass Harms frei auf das Tor zulaufen und den Ball einschieben konnte. In einem insgesamt schwachen Spiel beider Mannschaften war der TSV Kirchdorf zwar die spielstärkere Mannschaft, konnte allerdings in 90 Minuten nur wenige gute Torchancen erspielen. Der MTV Ilten hingegen setzte auf hohe Bälle und die Kopfballstärke der Offensivkräfte. Nicht schön anzusehen, aber letztendlich effektiv.

Kurios:Mitte der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter ausgewechselt werden. Der Unparteiische Ralf Sacher verletzte sich während des Spiels und konnte das Finale nicht bis zum Ende leiten.