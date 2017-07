Überführt: Polizei nimmt Mähroboter-Dieb in Barsinghausen fest

Am 12. Juli wurden (wir berichteten) aus einem Baumarkt an der Steinklippenstraße, Barsinghausen, insgesamt sechs original verpackte Mähroboter der Marke Gardena entwendet. Die Schadenshöhe wurde mit 5000 Euro geschätzt.

Ein Mitarbeiter des Baumarktes entdeckte später auf einem Kleinanzeigenportal eine Annonce, mit der offenbar die entwendeten Geräte angeboten wurden. Bei einem am Donnerstag vereinbarten Treffen mit dem Anbieter, das in Wunstorf stattfand, waren auch Zivilbeamte der Polizei Barsinghausen in der Nähe. Bei dem Verkäufer handelte es sich um einen 23-jährigen Mann aus Hannover. Dieser war für die Polizei kein Unbekannter: Bereits vor zwei Jahren wurden gegen ihn Ermittlungen geführt, da er zur Geschäftszeit in dem gleichen Baumarkt Elektrowerkzeuge im Außenbereich versteckte und später abholen wollte.

Der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erschien mit einem BMW Kombi, an dem er falsche Kennzeichen befestigt hatte. Im Wagen hatte er zwei Gardena-Mähroboter. Nachdem er festgenommen wurde, fanden die Beamten einen Schlüssel, der sie zu einer Garage in Hannover-Ahlem führte. In dieser wurden ein weiterer Mähroboter Gardena sowie fünf solcher Geräte des Herstellers Bosch, Typ Indego 400, gefunden. Da diese Geräte noch originalverpackt waren, dürften diese ebenfalls aus Diebstählen aus Baumärkten stammen.

Die Polizei Barsinghausen ermittelt derzeit, ob solche Taten bereits angezeigt wurden. Der 23-jährige wurde nach einer Vernehmung wieder entlassen.