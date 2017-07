Überschwemmung in Egestorf – Feuerwehren die ganze Nacht im Einsatz

Die Ortsfeuerwehr Egestorf wurde um 0.21 Uhr in die Brinkstraße gerufen, da dort Wasser ins Gebäude zu laufen drohte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der gesamte Garten circa zehn Zentimeter tief unter fließendem Wasser stand. Bei der weiteren Erkundung entdeckte die Feuerwehr, dass die Wiese der Flüchtlingsunterkunft am Rottkampweg auf einer Fläche von circa 700m² ebenfalls unter Wasser stand. Das Wasser floss durch mehrere Gärten sowie in der Stoppstraße in eine Tiefgarage. In dieser Garage und dem anschließenden Vollkeller stand das Wasser bereits 30cm hoch. Um 1.14 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren aus Kirchdorf und Langreder nachalarmiert sowie von den Kameraden aus Barsinghausen Sandsäcke geordert. Ebenfalls wurde die Stadtentwässerung sowie ein Spülwagen hinzugerufen.

In der Stoppstraße wurde die Garage zunächst mit Sandsäcken vor weiterem Eindringen des Wassers geschützt. Die Garage und der Keller wurden mit Hilfe des Öl-Wasser-Saugers trocken gelegt. Das Gebäude in der Brinkstraße wurde überwacht. Im Rottkampweg wurden mehrere Schachtdeckel geöffnet um das Wasser abfließen zu lassen. Der Spülwagen hat die Kanäle gespült. Auf der Wiese verringerte sich zwar die Wassermenge, allerdings floss nicht alles ab.

Ein Trupp war mit der Wathose im Wasser um den Bachablauf zu suchen. Dieser konnte allerdings erst gefunden werden, als die Wassermenge sich veringerte. Das Gitter des Bachablaufs wurde gereinigt. Da sich auf der Wiese noch immer eine große Menge an Wasser befindet, musste die Fläche abgesperrt werden. Auf Grund der Wettervorhersage wurde der Schachtdeckel offen gelassen um diesen Abflussweg sicherzustellen. Da der Bauhof nicht erreichbar war, wurde die Polizei zur Amtshilfe zur Einsatzstelle hinzugezogen. In Absprache wurden Absperrzäune, die sich gerade ungenutzt im Ort befanden, zur Absicherung des offenen Schachtes genommen.

Im Einsatz waren 33 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen, die Stadtentwässerung, ein Spülwagen und die Polizei. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 5 Uhr beendet.