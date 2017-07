Unfallflucht in Barsinghausen: VW Caddy auf Parkplatz zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz vor der Marktstraße 49 wurde ein grauer VW Caddy von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer zerkratzt.

Der Geschädigte stellte seinen Wagen am Freitag, 7. Juli, um 20 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er am Samstag, 8. Juli, um 13.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden daran fest. An der rechten Seite des Autos verlief ein durchgehender Kratzer. Am Ende des Kratzers befand sich Gummiabrieb und eine Handabdruckspur. Die Polizei geht davon aus, dass ein Zweiradfahrer den Wagen touchiert und den Kratzer verursacht hat. Im Anschluss entfernte sich der Zweiradfahrer von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Handabdruckspur konnte gesichert werden. Der Schaden an dem Caddy wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105/5230 in Verbindung zu setzen.