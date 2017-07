Unfallflucht in Barsinghausen: VW Polo in Gerhart-Hauptmann-Straße beschädigt

In der Gerhart-Hauptmann-Straße 35 wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein geparkter VW Polo am vorderen linken Kotflügel beschädigt. An der betroffenen Stelle wurde roter Fremdlack festgestellt. Die Tat hat sich nach Angaben der Polizei vermutlich in der Zeit zwischen Sonntag, 9. Juli, 12 Uhr und Freitag, 14. Juli, 16 Uhr ereignet. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden darum gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105-5230 in Verbindung zu setzen.

(red)