Urlaubsangebot ASB-Hausnotruf: Sicherheit für Ihre Daheimgebliebenen

Der Sturz aus dem Rollstuhl, ein Ausrutscher im Bad oder ein plötzlicher Herzanfall – und niemand bekommt es mit: Für viele Alleinlebende, Senioren und ihre Angehörigen sind Szenarien wie diese ein echter Alptraum. Aus gutem Grund, denn die Folgen eines medizinischen Notfalls, bei dem die älteren Herrschaften nicht mehr in der Lage sind, auf sich aufmerksam zu machen, können drastisch sein. Mit dem Hausnotrufsystem des ASB-Kreisverbands Hannover-Land/Schaumburg sind Ältere und Hilfsbedürftige immer auf der sicheren Seite, bekommen „Hilfe auf Knopfdruck“! Simone Berghammer, Fachdienstleiterin ASB-Hausnotruf: „Wir bieten unseren Kunden ein einfach mit Tasten zu bedienendes Hausnotrufgerät für ihre Wohnung und einen als Armband oder Kette tragbaren Sender. Im Notfall muss nur der rote Knopf des Senders gedrückt werden – und unser Team leistet unkompliziert Hilfe.“ Weit mehr als 930 Menschen im Calenberger und Schaumburger Land nutzen inzwischen den sozialen Dienst, fühlen sich so in ihren eigenen vier Wänden viel sicherer.

Pünktlich mit Beginn des Sommers häufen sich Anfragen von urlaubsreifen Angehörigen, die Interesse am Sicherheitssystem haben. Der ASB habe sich mit dem neuen Angebot „Schutzengel auf Zeit“ darauf eingestellt, betont Berghammer: „Der schönste Urlaub bringt keine Entspannung, wenn Angehörige mit einem mulmigen Gefühl vereisen und ihre Gedanken immer wieder zu den älteren oder hilfsbedürftigen Verwandten zu Hause schweifen. Mit dem befristeten Urlaubspaket ‚Schutzengel auf Zeit‘ ermöglichen wir es Reisenden, ihre wohlverdienten Ferien auch tatsächlich genießen zu können. Sie wissen, im Notfall kümmert sich jemand um ihre Daheimgebliebenen.“ Das Angebot: Zwei Wochen Hausnotrufdienst kosten 30 Euro, drei Wochen 40 Euro und vier Wochen gibt es bereits für 55 Euro. Im „Rund-um-sorglos“-Paket enthalten: Beratungsgespräch vor Ort, Anschluß, Gerätemiete, Einsatzdienst mit Schlüsselhinterlegung, kostenfreie Einsätze und Informationen an Kontaktpersonen, wenn wirklich mal ein häuslicher Notfall war.

Auch neu beim ASB-Hausnotruf: Das “Kennenlern-Paket“, bei dem Nutzer drei Monate Sicherheit zum Preis von zwei bekommen. Berghammer: „Das ‚Schnupper-Angebot‘ ist eine gute Gelegenheit, unseren Service unverbindlich zu testen.“ Zwei „Schnupper-Varianten“ gibt es zur Auswahl: Das Basispaket kostet 17,90 Euro pro Monat, beinhaltet den Anschluss und die Miete des Gerätes. Im Notfall werden bis zu vier Personen verständigt, die dann Hilfe leisten können. Im Komplettpaket (38 Euro/Monat) wird zusätzlich dazu ein Schlüssel beim ASB hinterlegt, im Notfall kommt der Einsatzdienst kostenfrei zum Hilfesuchenden. In beiden Paketen ist der dritte Monat kostenfrei.

Weitere Informationen erteilt Simone Berghammer unter Telefon 05105/770033 oder per Mail an hausnotruf@asb-hannoverland-shg.de.