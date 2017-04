Verhindert die Stadt Tempo-30 vor Schulen?

Bremst das Land Niedersachsen die Kommunen bei verkehrssichernden Maßnahmen vor Schulen aus? Dies behauptet zumindest die Barsinghäuser Stadtverwaltung und widerspricht somit der örtlichen SPD, die wiederum der Stadt Verzögerungen bei der Umsetzung vorwirft. Bereits Ende des vergangenen Jahres habe die Stadt die Anordnung erlassen, vor der Ernst-Reuter-Schule in Egestorf das Tempo für Verkehrsteilnehmer auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren, heißt es im Rathaus. Doch seitdem wehre sich die Straßenmeisterei als Teil der Landesverwaltung und somit des zuständigen Baulastträgers dagegen, wie die zuständige Fachdienstleiterin Julia Manegold erklärt.

Die Straßenmeisterei Wennigsen habe in einem Gespräch deutlich gemacht, die Anordnung nicht umsetzen zu wollen. Bei einem Ortstermin am 15. März 2017 habe sie diese Haltung bekräftigt, ergänzt die Fachdienstleiterin. „Wir prüfen jetzt, wie wir die Anordnung dennoch durchsetzen können“, so die Fachdienstleiterin.

Die von SPD-Fraktionschef Peter Messing und Ortsvereinschef Reinhard Dobelmann geäußerte Kritik, die Verwaltung sei für die Verzögerungen verantwortlich, ist für Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann daher nicht nachvollziehbar. Dies sei „völliger Quatsch“, erklärt er. „Wir haben unsere Aufgaben erledigt, damit der Beschluss des Rates umgesetzt werden kann.“

Vielmehr sei es das von der SPD geführte Verkehrsministerium, beziehungsweise dessen nachgeordnete Behörde, das eine Tempo-30-Regelung verhindere. Doch vielleicht eröffne dieser parteipolitische Umstand auch Möglichkeiten, dass das Land seine Verweigerungshaltung aufgebe, ergänzt Lahmann. An die SPD-Ratsherren Peter Messing und Reinhard Dobelmann appellierte er, den parteiinternen Weg zu nutzen, um bei Verkehrsminister Olaf Lies ihr Anliegen vorzutragen. Zumal bereits vor Jahren durch das Ministerium die durch die Stadt angeordnete 30-Km/h-Beschränkung vor der Egestorfer Schule verhindert worden sei, wie Lahmann ergänzt.

Dass es auch anders gehen kann, zeige hingegen das Beispiel in Ostermunzel an der Dedenser Straße (K253) vor dem dortigen Kindergarten. Hier hat die Stadt gleichzeitig mit der Anordnung für 30 Km/h vor der Grundschule in Egestorf die verkehrsbehördliche Anordnung zur 30-Km/h-Beschilderung erlassen und die Region als Straßenbaulastträger hat dies umgehend umgesetzt. Die Stadt gehe also bei der Verkehrssicherheit mit gutem Beispiel voran. Auch bei dem Bau einer Ampelanlage an der Wilhelm-Heß-Straße sei das Land nun am Zug, so der Bürgermeister. Die Stadtverwaltung habe hier ebenfalls ihre Hausaufgaben bereits erledigt, damit der betreffende Ratsbeschluss umgesetzt werden könne. Doch auch hier sei es wieder einmal das Land, das auf der Bremse stehe. „Entweder Herr Dobelmann sagt ganz bewusst die Unwahrheit oder er erkundigt sich nicht, bevor er Vorwürfe gegen die Verwaltung erhebt, denn diese sind völlig ungerechtfertigt“, so der Verwaltungschef abschließend.