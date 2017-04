Modellflugzeuge nur noch mit Namensschildern

Seit zwei Wochen ist eine veränderte Luftverkehrsordnung in Kraft und bringt einige Änderungen und zusätzliche Vorschriften für die Modellflieger mit sich. Monatelang haben die Modellfliegerverbände mit dem Bundesverkehrsministerium um Formulierungen gerungen. „Die Auswirkungen für die Modellflugvereine mit amtlicher zugelassener Aufstiegserlaubnis sind gering. Schlimmer trifft es die nicht organisierten Modellflieger“, erklärt Ulrich Schulz, Vorsitzender der Modellfluggruppe Barsinghausen. Letztere müssen in Zukunft einen Kenntnisnachweis vorweisen, wenn sie außerhalb von zugelassenen Modellflugplätzen fliegen wollen. Die Drohnenflieger dürfen zudem in Zukunft nur noch maximal 100 Meter hoch fliegen und müssen darüber hinaus Wohngebiete oder Flughäfen meiden.

Zusätzlich wurden zahlreiche Vorschriften verschärft oder verändert: Dazu gehören ein generelles Flugverbot über Wohngebieten, Kernkraftwerken, Flughäfen oder Menschenansammlungen. Um Verstöße besser verfolgen zu können, müssen alle Modellflugzeuge ab 250 Gramm Fluggewicht außerdem ein Namensschild des Besitzers tragen.

Für genauere Informationen steht der Vorstand der Barsinghäuser Modellfluggruppe zur Verfügung.