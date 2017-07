Kohlenhydrate reduzieren – VHS bietet Low-carb Kochkurs in Barsinghausen an

Die Volkshochschule Calenberger Land bietet einen Low-carb Kochkurs in Barsinghausen an. Es werden kohlenhydratfreie und kohlenhydratarme Gerichte aus frischen Zutaten der Region zubereitet und genossen.

Stattfinden soll der Kurs am Samstag, 19. August, von 11 bis 13.15 Uhr in der Bert-Brecht-Schule, Eingang Deisterstraße, per Navi: Deisterstr.10 (Nachbargebäude). Die Gebühr beträgt 14,60 Euro zuzüglich 13 Euro Lebensmittelgebühr.

Eine Anmeldung ist erforderlich und bei der VHS Calenberger Land unter der Telefonnummer 05105 – 5216-0 oder per Mail an info@vhs-cl.de. erforderlich möglich.

(red/mik)