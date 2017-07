Vollsperrung in Groß Munzel: regiobus-Linien 534 und 570 werden umgeleitet

Aufgrund von Bauarbeiten an der Fahrbahndecke wird die L392/Spielburg in Groß Munzel von Montag, 10. Juli, bis einschließlich Mittwoch, 12. Juli, ganztägig voll gesperrt. Die regiobus-Linien 534 und 570 werden daher in dieser Zeit umgeleitet und können die folgenden Haltestellen während der Bauarbeiten nicht bedienen: Holtensen/Abzweigung, Groß Munzel/Spielburg, Groß Munzel/Osterende und Groß Munzel/ Friedhof. Die Haltestelle Holtensen/Bultfeld wird auf der gegenüberliegenden Straßenseite bedient.

regiobus bittet Ihre Fahrgäste um Verständnis für die baubedingten Umstände.

(red)