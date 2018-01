Weißer Nissan Pulsar von Ausstellungsgelände in Barsinghausen gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein weißer Nissan Pulsar gestohlen, der in Barsinghausen auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Hermann-Bahlsen-Straße abgestellt war.

Bei dem Wagen handelt es sich praktisch um ein neuwertiges Fahrzeug mit Tageszulassung. An dem Wagen waren keine Kennzeichen befestigt. Es wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter zuvor von einem anderen Auto, der ebenfalls auf dem Gelände abgestellt war, die Kennzeichen H-CM 6158 entwendeten und an den Pulsar montierten.

Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit diesen Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105-5230 in Verbindung zu setzen.

(red)