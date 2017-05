Bahnhofstraße: Welche Auswirkungen die Sperrung auf den Busverkehr hat:

Am Montag, 15. Mai, beginnt mit der Sanierung der Bahnhofstraße auch die Sperrung zwischen Poststraße und Volkers Hof in beide Richtungen. Diese wird voraussichtlich bis September bestehen bleiben. Dies hat auch Einfluss auf den Busverkehr. Die regiobus-Linien 501, 502, 530, 532, 534, 540, 560, 561, 570 und N56 werden die Baustelle über die Breite Straße umfahren. Die Haltestelle Barsinghausen/Volkers Hof der Linien 530 und 570 entfällt während dieser Zeit in beide Richtungen ersatzlos.

(ms / red)