Wer hat recht? – Schützenverein und Bürger streiten sich in der Mensa

Laute Schüsse, die in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig durch den Deister hallten, haben die Anwohner zwischen Fuchsbachtal und Bärenhöhle extrem verärgert. Ständig wurde die Polizei gerufen. Schuld an den Schüssen ist ein neuer Nachbar, der seit dem 17. Januar diesen Jahres sein Quartier mitten in dem Landschaftsschutzgebiet Barsinghausens aufgeschlagen hat: der Schützenverein für Groß- und Kleinkaliberschießen Hannover von 1984. Am vergangenen Mittwoch luden die Region Hannover, die Stadt Barsinghausen und der Verein zu einer Infoveranstaltung in die Mensa des Schulzentrums Am Spalterhals ein.

Rund 120 Gäste folgten der Einladung, beide Seiten erhofften sich eine Einigung in ihrem Sinne. Doch aus dem Treffen, das Frieden stiften sollte, wurde – zumindest in großen Teilen – nicht mehr als ein heftiges und emotional geführtes Streitgespräch: Auf beiden Seiten wurde viel geschimpft, gemeckert und vereinzelt gar beleidigt. Bereits der Vortrag von Mark Hermann, Immissionsschutzbeauftragter der Region Hannover, mit dem der Abend eröffnet wurde, ließ im Saal die Stimmung sinken: „Sie reden uns seit mehr als 20 Minuten tot“, warf ein Bürger aus dem Publikum Hermann entgegen – das Plenum wollte gehört werden und nicht nur zuhören müssen.

Hermann stellte in der Sache fest: „Alles was hier bisher passiert, ist nach dem Gesetz absolut zumutbar.“ Stimmen aus dem Publikum kritisierten, die Messungen der Region, die zu diesem Ergebnis führten, hätten lediglich stattgefunden als mit Kleinkaliberwaffen geschossen wurde: „Das Problem sind aber die großen Kaliber“, sagte Anwohnerin Anja Grupe-Kirchner. Hermann widersprach: „Wir haben beides gemessen.“ Vorgestellt wurden aber lediglich Messungen von Kleinkaliberschüssen. Dann wurde die Rolle der Stadt kritisiert, dort habe man insgesamt „gepennt“. Stadtrat Thomas Wolf stellte sich vor seine Mitarbeiter: „Das weise ich aufs Schärfste zurück“, sagte er.

Karl-Heinz Horenburg, der Erste Vorsitzende der Groß- und Kleinkaliberschützen, bat schließlich um mehr Zeit. Damit der Verein prüfen könne, inwiefern die bislang offen angelegte Schießanlage so verpackt werden könne, dass die Lärmbelästigung erheblich zurückgehe. Das Publikum forderte, dass so lange nicht mit großem Kaliber geschossen werden solle. Horenburg wollte oder konnte das nicht zusagen; immerhin hatte er bereits mit seinen Vereinsmitgliedern ausgehandelt, dass das Schießverhalten „zurückgefahren“ werde, dass zum Beispiel erst ab zehn Uhr geschossen wird und dass eine Mittagspause einzuhalten ist.

Alles Dinge, zu denen sein Verein vom Gesetz her offenbar nicht verpflichtet ist: „Sie fordern die ganze Zeit, aber was geben Sie eigentlich?“, fragte Horenburg – und fügte hinzu: „Ich finde es unfair, dass jetzt so auf uns herumgehackt wird.“ Im Publikum brach großes Gelächter aus. Die meisten Menschen im Saal hatten offenbar sehr wenig Verständnis für die Gefühlswelt ihres Gegenübers. Dabei verhält der sich, so bewerten es derzeit die Region und die Stadt, absolut gesetzeskonform.

Thomas Wolf versprach am Ende, dass es weitere Gespräche geben werde, dann aber in kleinerer Runde, damit effektiver diskutiert werden könne. Außerdem versprach Baudirektor Tobias Fischer, dass die Stadt noch einmal prüfen wolle, ob die Lärmschutzauflagen an den Verein erhöht werden könnten. Viel Hoffnung dass das klappe, habe er jedoch nicht.

(tow)