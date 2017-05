Wettbewerb Stadtradeln: Jeder Kilometer zählt – Jetzt sind die Barsinghäuser gefragt

Zum zweiten Mal beteiligt sich die Stadt Barsinghausen gemeinsam mit der Region Hannover am deutschlandweiten Wettbewerb STADTRADELN des Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz.

Mitglieder des Stadtrates sowie Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, drei Wochen vom 28. Mai bis zum 17. Juni lang kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer beruflich sowie privat für den Klimaschutz und für Barsinghausen und die Region Hannover zu sammeln. Außerdem sucht Barsinghausen sogenannte STADTRADLER-STARS, d. h. Menschen, die während des Aktionszeitraums demonstrativ ihr Auto stehen lassen und komplett aufs Fahrrad umsteigen. Davon profitiert nicht nur die Umwelt, denn den engagiertesten Kommunen, Kommunalparlamenten und STADTRADLER-STARS winken eine bundesweite Auszeichnung und hochwertige Sachpreise rund ums Thema Fahrrad.

Ebenso treten die 21 Städte und Gemeinden der Region Hannover in einem eigenen Regionswettbewerb um den Titel der fahrradaktivsten Kommune und des fahrradaktivsten Kommunalparlaments gegeneinander an. Zudem soll der Titel „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“, die sich die Region Hannover im vergangenen Jahr gemeinsam mit Barsinghausen erstrampelt hat, erfolgreich verteidigt werden. Startschuss in der Region Hannover ist am 28. Mai mit einer Fahrradsternfahrt zum Georgsplatz in Hannover und mit zusätzlichen Aktivitäten und Veranstaltungen an der Georgstraße. Neben der Sternfahrt finden in der Region Hannover weitere Aktionen in dem dreiwöchigen Zeitraum statt, wie z.B. die zweite „Landerleben-Tour“ am 11. Juni mit dem Ziel Untergut Lenthe in Gehrden.