Urlaubsfeeling bei der Barsinghäsuer Jugendfeuerwehr

106 Jungs und Mädchen und 49 Betreuer erlebten ein erlebnisreiches Feuerwehr-Pfingstwochenende am Parksee Lohne in Isernhagen. Mit dabei war auch die Stadtjugendfeuerwehr Barsinghausen.

Nach einer teilweise staureichen Anfahrt wurde das Zeltlager am Freitagabend eröffnet. Der erste Abend stand zur freien Verfügung der zehn Gruppen aus Barsinghausen und es dauerte nicht lange, bis die ersten Lagerfeuer vor den Zelten brannten. In gemütlichen Runden stellten sich die Jugendlichen und Betreuer auf die kommenden drei Tage ein. Denn am Samstagmorgen ging es nach dem Frühstück für die verschiedenen Gruppen das erste Mal um Wettbewerbspunkte. Beim sogenannten Abschlussspiel, das an den A-Teil des Bundeswettkampfes der Jugendfeuerwehren angelehnt ist, ging es darum, verschiedene feuerwehrtechnische Aufgaben auf einem Laufparcours zu absolvieren.

Nach einem stärkendem Mittagessen mit dem Zeltlagerklassiker Spagetti Bolognese stand die Freizeit auf dem Programm. Bei warmen Frühsommerwetter tummelten sich die Jugendlichen im nahen Parksee. Hier musste dann auch der ein oder andere Betreuer unfreiwillig Bekanntschaft mit dem kühlen Nass machen, was bei den Kindern überaus gut ankam.

Parallel wurde die Abnahme der Jugendflammen 1 und 2 durchgeführt. Nach dem Abendessen sollte eigentlich eine Abendveranstaltung stattfinden, aber nach diversen Unwetterwarnungen wurde die auf den Sonntagabend verschoben. An den Lagerfeuern vor den Zelten klang dann auch der zweite Abend ruhig aus. Sonntagmorgen konnte dann nach einem kurzen Regenschauer das Handtuchvolleyball starten. Jeweils drei Teams mit je zwei Spielern bildeten eine Mannschaft. Die Teams mussten mit einem Handtuch die Bälle nach den Regeln des Volleyballspiels über ein Netz spielen. Im Endspiel setzte sich hier die Jugendfeuerwehr Kirchdorf gegen die Jugendfeuerwehr Hohenbostel durch. Auch am Sonntag konnte dann die freie Zeit nach dem Finale am und im Parksee verbracht werden. Mit Melone am Strand kam ein bisschen Mittelmeer kam sogar richtiges Urlaubsfeeling auf.

Am Abend fand dann das verschobene Event statt. Es wurde ein Spiel „Klein gegen Groß“ ausgetragen. Eine Auswahl der Jugendlichen trat hierbei gegen die Betreuer an. Nachdem die Betreuer die ersten Spiele, die in ihrer Ausführung an „Schlag den Raab erinnerten“, gewinnen konnten, zogen die Jugendlichen langsam nach. Bei Spielen wie „Blamieren oder Kassieren“ oder Zielwerfen konnten die Kinder immer mehr Punkte auf ihrem Konto sammeln. Den entscheidenden Sieg holten die Jugendlichen beim Bobbycar fahren, bei dem der stellvertretende Stadtbrandmeister Henning Schünhof hoffnungslos gegen die drei Jugendlichen unterlegen war.

Bei der Siegerehrung konnte dann Stadtjugendfeuerwehrwartin Katja Nebel, im Beisein von Stadtbrandmeister Dieter Engelke, einigen Ortsbrandmeistern und Rastmitgliedern, die von Bürgermeister Marc Lahmann gestifteten Pokale überreichen.

Folgende Platzierungen wurden erreicht:

Lagermeister:

1.Platz Jugendfeuerwehr Kirchdorf

2.Platz Jugendfeuerwehr Hohenbostel

3. Platz Jugendfeuerwehr Barsinghausen

4. Platz Jugendfeuerwehr Landringhausen

5. Platz Jugendfeuerwehr Wichtringhausen und Groß Munzel

7. Platz Jugendfeuerwehr Langreder

8. Platz Jugendfeuerwehr Egestorf

9. Platz Jugendfeuerwehr Winninghausen

10. Platz Jugendfeuerwehr Bantorf

11. Platz Jugendfeuerwehr Wurzen

12. Platz Jugendfeuerwehr Nemt

Abschlussspiel:

1.Platz Jugendfeuerwehr Barsinghausen

Sportspiel:

1.Platz Jugendfeuerwehr Kirchdorf

Rally um den See

1.Platz Jugendfeuerwehr Kirchdorf

Besonders bedanken möchten sich die Ausrichter beim Orgateam um Gregor Brill, Tobias Kage, Matthias Stiebitz, Jan Weber, Phil Tebbe und Bastian Zimmermann sowie bei den vielen Helfern und Unterstützern des Jugendzeltlagers, die mit Geld- und Sachspenden zur Durchführung beigetragen haben. Elf Barsinghäuser Unternehmen haben sich hier lobenswerter Weise engagiert. Ebenfalls bedanken möchten sich die Ausrichter ganz besonders bei den Hilfsorganisationen DRK Fachdienstbereitschaft Niedersachsen, ASB Hannover Stadt und ASB Hannover-Land/SHG, die mit Logistik und Material ausgeholfen haben. Das DRK war mit zwei DRK-Angehörigen das ganze Wochenende vertreten, und sorgte für Strom und warmes Wasser.

(ms / red)