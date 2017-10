Zumba-Kursus beim TSV Egestorf

Der Turn- und Sportverein bietet auch weiterhin bis zum Ende des Jahres Zumba an. Unter Leitung von Zumba-Trainerin Nicole Röbbert startet der neunstündige Kursus am 18. Oktober um 19.15 Uhr in der Vereinshalle in Egestorf.

Nach lateinamerikanischen Klängen und anderer flotter Musik können Teilnehmer und Teilnehmerinnen jeweils mittwochs 60 Minuten ihre Lust an Bewegung ausleben. Ganz nebenbei werden dann auch noch Koordination und Kondition trainiert. Teilnehmen können Mitglieder und Nichtmitglieder, Mindestalter 16 Jahre.

Abteilungsleiterin Gerda Baumann bittet um Anmeldung unter der Telefonnummer 05105-83344 oder per Mail an info@tsv-egestorf.de

(red)