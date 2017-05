18 Millionen: Stadt hält Neubau des Delfi-Bads für sinnvoll

Mittlerweile 54 Jahre ist das Gebäude des Delfi-Bads alt. Der Zustand der Fassade und der Technik sei „dem Alter entsprechend“, erklärte Nurettin Demirel, Leiter der Stabsstelle für Steuerungsdienst und Wirtschaftsförderung im Rathaus, am Dienstagabend vor dem Sozialausschuss. Zudem verzeichnete die Stadt mit dem Betrieb des Bads einen jährlichen Verlust von durchschnittlich 680.000 Euro pro Jahr. Der Kostendeckungsgrad beträgt gerade einmal 28 Prozent. Wie kann dieser Zustand verbessert werden? Reicht eine Sanierung im Bestand oder ist ein Neubau sinnvoller? Demirels Fazit: Langfristig sei ein Neubau des Hallenbads der richtige Weg. Doch damit nicht genug: Er empfahl den Ausschussmitgliedern darüber hinaus den Bau eines Parkplatzes sowie einer Mehrzweckhalle auf dem Geläde des Delfi-Bads. Kostenpunkt: Über 18 Millionen Euro. Eine Sanierung im Bestand beliefe sich hingegen auf etwa 4,7 Millionen Euro.

Investieren, um zu sparen – so lautet der Denkansatz Demirels. Denn das größte Einsparpotenzial sieht die Stadt bei den Kostenpunkten Strom, Energie und Wärme. Durch innovative Technik, moderne Materialien ließen sich in diesen Bereichen die Kosten deutlich senken, so Demirel. Hinzu käme bei einem Neubau die längere Nutzungszeit des Gebäudes. „Bei einer Sanierung im Bestand könnten alle paar Jahre wieder neue Probleme und somit notwendige Investitionen entstehen“, erklärte er.

Und warum noch einen zusätzlichen Parkplatz und eine Mehrzweckhalle? Demirel verwies auf die Nähe zur Oberschule, zum SV Gehrden, der geplanten Grundschule und der Kita. Zusätzliche Parkplätze seien deshalb vor Ort ohnehin notwendig und eine Mehrzweckhalle auf dem Delfi-Bad-Gelände sorge für eine optimierte Flächennutzung und eine zusätzliche Attraktivitätssteigerung des Gebiets rund um die Lange Feldstraße.

Grundsätzlich müsse bei den weiteren Planungen darauf geachtet werden, die klassischen Zielgruppen, wie zum Beispiel Familien mit Kindern und der Altersklasse Ü50, weiterhin zu bedienen, betonte Demirel. Dazu gehöre auch die Berücksichtigung neuer Trends im Bereich von Gesundheitsangeboten, wie zum Beispiel Massgen und Solarien. Die Nachfrage nach der bereits vorhandenen Sauna hingegen sei in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken. Durch einen Verzicht auf ein Saunaangebot könnten zusätzlich Kosten eingespart werden“, so Demirel.

Er betonte, dass es sich bei seiner Präsentation lediglich um eine grobe Darstellung der möglichen Alternativen handele, doch einige Ausschussmitglieder gaben bereits eine erste Einschätzung ab. Dirk Tegtmeyer (Die Linke), sonst eher kritisch gegenüber Neubauten, erklärte, die Begründung der Stadtverwaltung sei für ihn im Hinblick auf die langfristige Finanzierung und Einsparmöglichkeiten im Energiebereich nachvollziehbar. Dem widersprach Hilmar Rump (FDP) deutlich: „Bei der derzeitigen Haushaltslage ist eine solche Überlegung völlig absurd.“ Vorrangig müsse sein, die laufenden Kosten zu drücken. „Mehr ist momentan einfach nicht machbar“, so Rump.