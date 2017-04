34 Medaillen für Gehrdener Nachwuchsschwimmer

Am vergangenen Wochenende starteten 13 Schwimmer des SV Gehrden beim Vergleichswettkampf in Hildesheim-Himmelsthür – und das mit großem Erfolg. Bei insgesamt 58 Starts zeigten die Gehrdener überragende Leistungen, brachten neben 37 neuen Bestzeiten auch 34 Medaillen mit in die Burgbergstadt und setzten sich wiederholt gegen die starke Konkurrenz durch.

Erfolgreichster Schwimmer war an diesem Wochenende Nils Meier (Jahrgang 2001). Bei den insgesamt fünf Starts über 200 Meter Brust, 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Rücken, 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil holte er fünfmal die Goldmedaille. Über 50 Meter Freistil konnte Meier einen ganz besonderen Erfolg feiern: Zum ersten Mal durchbrach er die 30-Sekunden-Marke und überzeugte mit einer Zeit von 0:29,62 Minuten.

Emma Henke (Jahrgang 2002) schlug viermal als Erste ihres Jahrganges über 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Brust, 50 Meter Freistil und 200 Meter Freistil an und freute sich zudem über zwei weitere Silbermedaillen in den Disziplinen 200 Meter Lagen und 50 Meter Rücken.

Fenja Langner (Jahrgang 2002) folgte den Leistungen ihrer Teamkollegen und belegte dreimal den ersten Platz: Über 50 Meter Rücken, 100 Meter Brust sowie 200 Meter Brust. Über 200 Meter Lagen kam sie als Zweitschnellste ins Ziel.

Celina Maerten-Hinrichs (Jahrgang 2001) erwischte ebenfalls einen starken Tag. Über 50 Meter Rücken und 200 Meter Freistil schlug sie jeweils als Erste an. Über 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil verpasste sie jeweils knapp den ersten Medaillenrang, freute sich aber dennoch über drei zweite Plätze.

Weitere Medaillengewinner in Hildesheim waren Hanna Lücke (Jahrgang 2001), Melanie Neumann (Jahrgang 2003), Fabienne Kliewe (Jahrgang 2004), Lilly Budde (Jahrgang 2005) und Jakob Henke (Jahrgang 2005).

Trainer und Schwimmer des SV Gehrden waren mit der Medaillenausbeute, vor allem aber mit den vielen neuen Bestzeiten, sehr zufrieden. Mit einem guten Gefühl ging es für alle Beteiligten am Sonntagabend zurück nach Gehrden.

(red)