von Tobias Welz

Gehrden. Nach den verregneten Vorbereitungen am Freitag und einem Wetter technisch mittelprächtigen Samstag begann das Gehrdener Stadtfest am Sonntag um 12 Uhr mit Sonnenschein. „Kleinere Regenschauer mittendrin konnten unsere Gäste dann auch nicht mehr verschrecken“, sagte Katrin Steffen vom Veranstalter Gehrden feiert Feste (GfF). 5000 Besucher zählten die Verantwortlichen an beiden Tagen insgesamt. „Wir sind damit sehr zufrieden, vor allem vor dem Hintergrund des durchwachsenen Wetters und der Baustellen-Situation“, erklärte GfF-Vorsitzender Malte Losert.

Samstag: Die Baustellenband am Markt

Das Musikprogramm auf den beiden Bühnen am Markt und auf dem Postparkplatz kamen gut an, die Plätze waren an beiden Tagen gut gefüllt. Hauptakteure am Samstag waren eigentlich Cyril Krüger (bekannt aus Unser Star für Oslo 2017), Henrik Volker und Marcel Szot von der Baustellenband mit ihren Coversongs zwischen Beatles, Schlager und Co. Die Band hatte sich extra für das Fest neu formiert und heizte dem Publikum am Markt auch ziemlich gut ein. Tanzen? Los gehts…

Samstag: So What auf dem Postparkplatz

Qualitativ mussten die drei Jungs sich aber den erfahreneren Männern auf der Bühne auf dem Postparkplatz geschlagen geben: So What rockten dort mehr als drei stundenlang mit Coversongs von Deep Purple und John Mayall, über ZZ Top und Lynyrd Skynyrd, bis zu Walter Trout und Gary Moore. Besonders die beiden Gitarristen spielten erstklassige Soli auf ihren E-Gitarren. Das Publikum blieb trotzdem ziemlich verhalten rund zehn, fünfzehn Meter von der Bühne entfernt stehen. Tanzen? Och, nöö…

Sonntag: Der klassische Familiensonntag

Am Sonntag ging es schon um 12 Uhr los – und zwar mit Sonne. Viele Eltern kamen mit ihren Kindern zum Fest und während einige Papas schonmal an der ersten Bratwurst des Tages knabberten, gefielen den Kids besonders die großen Plastikbälle, in die sie reinklettern konnten, um dann in dem kleinen Pool am Festrand umherzulaufen. Außerdem gabs Süßigkeiten satt, Sprungtürme und das klassische Luftballons-mit-Pfeilen-zum-Platzen-bringen-Spiel.

Musikalisch unterhielten die Band Dreiklang (Sängerin Marlena Fritsch mit toller Stimme), die Original Calenberger (Marschmusik), die Old Street Bluesband, die Fabelhaften Mendocinos, dann Cissy Strut (Funk, Blues & Soul) und zum Schluss noch die Band Quintessence um Leon Braje (bekannt von „The Voice“).