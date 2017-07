ABC-Einsatz in Gehrden: Stechender Geruch in Mehrfamilienhaus

Die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden und der Rettungsdienst wurden gestern Nachmittag mit dem Stichwort „ABC Erkundung – stechender Geruch in Wohnung, Person mit Atemwegsreizung“ alarmiert.

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Teichfeld war ein extrem stechender Geruch aufgetreten. Die Mieter hatten anschleßend über eine starke Reizung der Atemewege geklagt. Bei der Erkundung konnten die Einsatzkräfte der Geruch noch leicht wahrgenehmen.

Ein Trupp unter Atemschutz nahm in der beroffenen Wohnung Messungen vor. Ein zweiter Trupp kontrollierte von außen den Balkon darüber. Währenddessen wurden zwei Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten haben, vom Rettungsdienst behandelt. Die Messungen brachten keine weiteren Erkenntnisse. Die Räume wurde mit einem Druckbelüfter belüftet. Die Mieter konnten anschließend wieder zurück in ihre Wohnung. Zur Ursache der Geruchsbelästigung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

(red)