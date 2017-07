Ausflug zum Backtheater Walsrode mit dem DRK Northen – Anmeldung bis zum 31. Juli

Das DRK Northen plant einen Ausflug in das Backtheater Walsrode. Am Freitag, 8. September, um 8.30 Uhr soll es in Northen, Hannoversche Straße, losgehen. Die Rückkehr ist für circa 17.30 Uhr geplant.

Die Kosten für die Reise betragen 60 Euro pro Person. Die Busfahrt, ein Mittagessen, eine geführte Fahrt mit einer Gästeführerin durch die Heide (wenig zu Fuß) und Kaffeetrinken sind in dem Reisepreis enthalten. Um 14 Uhr steht im Backtheater Walsrode Familienkomödie „Brezelhochzeit wider Willen“ auf dem Plan.

Anmeldungen sind bis 31. Juli bei Margrit Fischer unter der Telefonnummer 2228 oder bei Gerda Meier unter 2358 möglich.