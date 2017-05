Verunsicherung bei Gehrdenern: Was ist eigentlich mit dem Bauernmarkt?

Viele Gehrdener Bürger waren verunsichert, als sie hörten, dass der Wochenmarkt vom Marktplatz aufgrund der Innenstadtsanierung auf das alte Festplatzgelände zieht. Gilt das auch für den Bauernmarkt am Samstag? „Nein, wir sind nach wie vor am altbewährten Platz in der Innenstadt“, erklärt Friedrich Bartels vom Eschenhof in Springe. Mit zehn weiteren Marktbeschickern versorgt er nach wie vor jeden Samstagvormittag von 8 bis 13 Uhr die Gehrdener mit frischem Obst, Gemüse, Eiern, Blumen und vielem mehr. „Alles aus der Region“, wie Bartels betont. Darauf können sich die Kunden ihm zufolge auch verlassen.

„Wir kontrollieren uns gegenseitig“, so der Springer. Wenn beispielsweise bereits im April jemand Erdbeeren verkauft, so können sich die anderen Marktbeschicker sicher sein, dass diese nicht aus der Region stammen können. „Wir sind aber ein harmonisches und kooperatives Team, sodass so etwas gar nicht erst passieren wird,“, so Bartels.