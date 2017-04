BMW am Lemmier Bahnhof eingeschlagen

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass in der Bahnhofstraße am

Bahnhof in Lemmie bei einem abgeparkten BMW die Scheibe der Fahrertür auf unbekannte Weise eingeschlagen und das Innere des Fahrzeuges durchwühlt wurde. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Das Fahrzeug war vor einigen Tagen dort abgestellt worden.

Aufgrund des ständigen Personenverkehrs am Bahnhof geht die Polizei von vorangegangener Nacht als Tatzeit aus.

Zeugenhinweise nehmen die Polizeistation Gehrden unter Tel. 05108 / 4410 und das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Tel. 05109 / 517115 entgegen.