Ab Donnerstag: Buslinie 350 wieder mit Anbindung an S5

Aufgrund von Fahrgastwünschen (wir berichteten) ändert regiobus zum 1. Juni den Fahrplan der regiobus-Linie 350. Von Montag bis Freitag bietet die Linie dann wieder direkten Anschluss am Bahnhof Weetzen an die schnellere S-Bahn der Linie S5 von und nach Hannover. Vor allem für Berufspendler geht es dann deutlich schneller in Richtung Hannover.

In der Folge kommt es zu Verschiebungen der Abfahrtszeiten und teilweise zu Änderungen in der Reihenfolge der Bedienung der Haltestellen im gesamten Linienverlauf der Linie 350. Die Haltestelle Gehrden/Krankenhaus wird an Wochentagen von der regiobus-Linie 350 zukünftig nicht mehr bedient. Hierfür wird ebenfalls ab 1. Juni ein gesondertes Ruftaxi Gehrden Krankenhaus eingerichtet. Dieses bietet direkten Anschluss an die S5 von und nach Springe und verbindet die Haltestellen Gehrden/Krankenhaus und Weetzen/Bahnhof/Westseite direkt und ohne weitere Zwischenhalte. Das Ruftaxi fährt montags bis freitags dreimal täglich je Fahrtrichtung, jeweils um 14.55 Uhr, 15.55 Uhr und 16.55 in Fahrtrichtung Gehrden/Krankenhaus und um 16.39 Uhr, 17.39 Uhr und 18.39 Uhr zurück zum Bahnhof Weetzen.

Fahrgäste, die das Ruftaxi nutzen möchten, sollen ihren Fahrtwunsch mit dem Ruftaxi mindestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn unter Tel. 05031 / 175500 oder unter www.regiobus.de anmelden. Das Ruftaxi kostet keinen Aufpreis, es genügt ein gültiger GVH-Fahrausweis.

Der Fahrplan der Linie 350 ist an Wochenendtagen von den Änderungen nicht betroffen.

regiobus bittet alle Fahrgäste, sich online unter www.regiobus.de oder an den Aushangfahrplänen an den Haltestellen über die geänderten Abfahrtzeiten zu informieren. Für Fahrplanauskünfte steht auch die GVH Hotline unter Tel. 0511 / 5909000 zur Verfügung.

(ms / red)