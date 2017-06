CDU-Gehrden spricht sich für Verkauf öffentlicher Grünflächen an Privatpersonen aus

„Sollen öffentliche Grünflächen an Privatpersonen verkauft werden dürfen, wenn diese zusichern, einen Pflegezustand herzustellen, der auch für die Allgemeinheit einen Gewinn darstellt?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit die Ratsfraktion der CDU-Gehrden. Auslöser dafür sei ein Fall in Leveste. Hier hatte sich der Ortsrat in der vergangenen Woche einstimmig für einen solchen Verkauf ausgesprochen. Die Verwaltung der Stadt Gehrden steht diesem Plan jedoch ablehnend gegenüber. Sie befürchtet, dass auf diese Weise ein Präzedenzfall geschaffen wird, mit dem sich zukünftig ähnliche Verkäufe erzwingen lassen.

Der betreffende Bürger habe dem Ortsrat in sehr überzeugender Weise dargelegt, dass es ihm einzig darum gehe, durch eine einheitliche Gestaltung einen Zustand herzustellen, der sowohl für ihn und seine Familie, als auch für Bürger, die die das Grundstück passieren, eine deutliche optische Verbesserung darstelle, erläutert Ernst-Richard Köper, CDU-Ratsherr und beratendes Mitglied im Levester Ortsrat. „Ich bin davon überzeugt, dass wir durch einen Verkauf eine solche Verbesserung tatsächlich herbeiführen“, so Köper. Der CDU-Ratsherr weiß sich in dieser Sache in einem Boot mit Ortsbürgermeister Michael Passior (SPD), der sich, genau wie alle anderen Ortsratsmitglieder, für den Verkauf ausgesprochen hat.

„Das Levester Beispiel führt dazu, dass wir uns grundsätzlich mit der Frage zu beschäftigen haben, ob es sinnvoll ist, unter bestimmten Umständen öffentliche Grünflächen an Privat zu verkaufen“, sagt Thomas Spieker, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Gehrden. Eine Frage, die sich keinesfalls aus dem Handgelenk beantworten ließe, und die einer gründlichen Analyse bedarf, so Spieker weiter.

Unabhängig von der Klärung weiterer Fragen sieht Spieker zwei Bedingungen als grundsätzliche Voraussetzungen für solche Verkäufe. Zum einen müsse die betreffende Grünfläche eindeutig dem Grundstück des Käufers zu zuordnen sein. Zum anderen müsse der Käufer ein verbindliches Konzept vorlegen, aus dem der Nutzen für die Allgemeinheit zweifelsfrei hervorgeht. „Mit der Verwaltung muss dann geklärt werden, ob sich solche Bedingungen verbindlich verabreden lassen, und ob damit die Sorge zerstreut werden kann, dass sich hier ein Automatismus einschleichen könnte“, betont der CDU-Fraktionsvorsitzende.

„In Leveste hat der Ortsrat bewiesen, dass es ihm immer um eine Einzelfallprüfung geht“, sagt CDU-Ratsherr Köper. Dort hatte noch ein weiterer Bürger städtische Grünflächen erwerben wollen, allerdings mit dem Ziel, eine Garage zu errichten. Diesem Antrag hatte der Ortsrat einstimmig widersprochen. „Wir sind grundsätzlich gegen solche Verkäufe, wenn eine Versiegelung der Fläche geplant ist“, erläuterte Ortsbürgermeister Michael Passior in der Levester Ortsratssitzung.

