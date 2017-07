CDU verliert deutlich, bleibt aber stärkste Kraft

Die CDU bleibt laut vorläufigem amtlichem Endergebnis der Stadtratswahl mit 33,4 Prozent stärkste politische Kraft in Gehrden (neun Sitze), muss mit einem Minus von über sieben Prozent jedoch deutliche Verluste hinnehmen. Auch die Sozialdemokraten verloren über fünf Prozent und scheitern mit 29,2 Prozent (acht Sitze) an der 30-Prozent-Hürde. Die Grünen mussten im Vergleich zur Wahl 2011 kaum einbüßen. Sie bleiben mit 16,5 Prozent und fünf Sitzen klar drittstärkste Kraft im Rat. Die Alternative für Deutschland (AfD) scheitert denkbar knapp an der zehn-Prozent-Hürde (9,9 Prozent) und wird mit drei Personen im Rat vertreten sein. Die FDP konnte als einzige bislang im Rat vertretende Partei Stimmenanteile gewinnen. Die Liberalen kommen auf 7,1 Prozent (plus 1,9). Für einen zusätzlichen dritten Sitz reicht dieses Ergebnis allerdings nicht. Auch der Kandidat der Linken Dirk Tegtmeyer wird im nächsten Rat sitzen. Auf ihn und seine Partei fielen insgesamt 2,8 Prozent der Stimmen. Mit der Stimme von Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) könnte es sogar für eine rot-rot-grüne Mehrheit reichen.

Keine der Parteien hat das Gefühl, der Wahlverlierer zu sein. Thomas Spieker, Vorsitzender und Spitzenkandidat der CDU, zeigte sich über den Wahlausgang zufrieden. „Trotz der bundespolitischen Vorzeichen haben wir es geschafft, stärkste Kraft zu bleiben“, sagt er. Wichtig sei nun in erster Linie, dass viele Themen und Probleme im Rat angegangen werden. „Wir dürfen uns nicht ausruhen“, so Spieker. Im Vordergrund stehe für ihn die konstruktive sachliche Arbeit im Rat. Koalitionsüberlegungen seien „zweitrangig“.

Auch die SPD sieht in dem Ergebnis einen „den Umständen entsprechenden“ Erfolg. Die Entwicklung auf Bundesebene habe sich durch das Ergebnis der AfD auch in Gehrden bemerkbar gemacht, sagt ihr Vorsitzender Henning Harter. Eine Abstrafung seiner Partei oder gar der Kandidaten habe es nicht gegeben. „Dafür reicht ein Blick auf die persönlichen Stimmen“, so Harter.

Die Gehrdener Grünen werten ihr Ergebnis ebenfalls als tollen Erfolg. Während der „Fukushima-Effekt“ vor fünf Jahren die Grünen auf ein Allzeithoch brachte, wurde die Partei nun in den meisten Kommunen auf „Normalmaß“ bei etwas über zehn Prozent reduziert. Nicht so in Gehrden. „Das liegt daran, dass wir nicht nur einen guten Wahlkampf, sondern auch gute Politik gemacht haben“, erklärt Heinz Strassmann. Dadurch, dass die großen Parteien in den vergangenen zwei Legislaturperioden zusammengearbeitet haben, hätten die Grünen erkennbar andere Standpunkte einnehmen können und sich so profilieren können, vermutet er. Eine mögliche rot-rot-grüne Zusammenarbeit will Strassmann nicht aussschließen. Erst einmal müssten in Ruhe Gespräche geführt werden. „Wir sind sowohl für eine Zusammenarbeit mit der CDU als auch mit der SPD offen“, so Strassmann.

Hilmar Rump, Spitzenkandidat der FDP, bezeichnet das Ergebnis seiner Partei als „wunderbar“. „Unsere gute Politik wurde offenbar von den Wählern honoriert“, sagt er. Die FDP sei immerhin die einzige der bereits im Rat vertretenden Parteien, die Stimmenanteile hinzugewinnen konnte, betonte Rump. Die Zusammenarbeit mit der CDU und den Sozialdemokraten der letzten Jahre wertet auch der FDP-Vorsitzende als konstruktiv und positiv. Eine Zusammenarbeit mit den Grünen könne er sich allerdings kaum vorstellen. „Dafür gibt es einfach zu viele Themen, bei denen wir komplett gegenteilige Meinungen vertreten“, so Rump.