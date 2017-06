Solares Wanderkino „Cinema del Sol“ kommt nach Gehrden

In Gehrden präsentiert die Energiegenossenschaft ENER:GO das Cinema del Sol.

Es ist kurz vor Sonnenuntergang und das Programm des Cinema del Sol kann beginnen. Vom Sonnenstrom bis zum Projektor – Alles, was das Kino braucht, steckt in den beiden Fahrradanhängern, die das Team des Wissenschaftsladen Hannover e.V. mit Pedalkraft in den Gehrdener Ottomar-von-Reden-Park bringt. Tagsüber gespeichert, zeigt die Sonnenenergie am Abend was in ihr steckt. Wenn die Leinwand zwischen zwei der prachtvollen Bäume im Park hängt, Soundsystem und Projektor am Solaranhänger eingestöpselt sind, steht dem abendlichen Filmgenuss aus reiner Sonnenkraft am 8. Juli um 21. Uhr nichts mehr im Wege.

Gezeigt wird die Komödie „Grand Budapest Hotel“ von Regisseur Wes Anderson mit vielen Stars, wie zum Beispiel Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Bill Murray, Jude Law und Jeff Goldblum. Der Film erzählt wie Zéro Moustafa (Tony Revolori) als Lobby Boy seinen Dienst im altehrwürdigen Grand Budapest Hotel antritt. Schnell wird er engster Vertrauter des weltgewandten, stets galanten Concierge Gustave H. (Ralph Fiennes), der ihn in die schillernde Welt des gehobenen Gastgebertums einführt. Als die betagte und reiche Witwe Céline Villeneuve Desgoffe und Taxis (Tilda Swinton) dem Concierge aus Dankbarkeit für die stets perfekte Gastfreundschaft und weitere Gefälligkeiten ein sehr kostbares Gemälde vermacht, überstürzen sich die Ereignisse. Das Gemälde weckt Begehrlichkeiten und Gustave und Zéro bleibt nur die Flucht. (GB, Deutschland, USA 2014, Länge: 101 Minuten, FSK ab 12)

ENER:GO`s Ziel ist es, im Calenberger Land Projekte zur Versorgung mit erneuerbaren Energien zu fördern und umzusetzen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Photovoltaikanlagen, von denen schon einige auf Gebäuden der Stadt Gehrden installiert sind.

Das von der Region Hannover geförderte Cinema del Sol ist ein Projekt des Wissenschaftsladen Hannover e.V. . Weitere Förderer sind Avacon, der enercity-Fonds proklima und die Klimaschutzagentur der Region Hannover. Das Cinema del Sol besteht aus zwei Fahrradanhängern, die mit je einem PV-Modul bestückt sind. Im Inneren der Anhänger sind Laderegler, Wechselrichter und ein Akku, um den Sonnenstrom im Vorhinein sammeln zu können. Jeder Anhänger speichert 60 Amperestunden. Die Kinoanlage benötigt ca. 200 Watt. Insgesamt hat jeder Anhänger damit genug Energie für fast 2,5 Stunden Kinovergnügen. Bei längeren Filmen gibt es eine kurze Pause, in der die Anhänger gewechselt werden.

Für die Verpflegung sorgt das Restaurant park:geflüster mit Getränken und Snacks. Der Eintritt ist frei. Nach der Vorstellung wird für das Projekt gesammelt.

Weitere geplante Termine:

5. August – im Seilgarten Hannover in der Eilenriede

12. August – in Hemmingen, 19.8. in Uetze,

8. September – in Laatzen.