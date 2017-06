Doch keine 20er-Zone am Steintor

Eigentlich war die Entscheidung schon getroffen. Im März stimmte der Gehrdener Rat für eine Tempo-20-Regelung rund um das Steintor. Daraus wird nun offenbar doch nichts. Die Region Hannover als zuständige Straßenverkehrsbehörde lehnt die geplante Maßnahme ab. Als Grund führt die Region unter anderem an, dass eine farbliche Markierung am Anfang und Ende des Bereichs als Hinweis nicht ausreichend sei. Zudem könnten Fußgänger die Fahrbahnfärbung als Fußgängerüberweg fehlinterpretieren, so die Einschätzung der Region.

Dass eine Markierung ausreiche, war jedoch Grundlage für die Entscheidung des Rates. Damals wurde der Politik auch seitens der Region diese Möglichkeit signalisiert. Nun hat sich die Einschätzung allerdings geändert. Auch das von der Stadt beauftragte Planungsbüro hatte dem zuständigen Fachausschuss mehrmals diese Option nahegelegt.

Eine Geschwindigkeitsreduzierung sei ohnehin überflüssig, da durch die zwei Zebrastreifen, die von der Region genehmigt wurden, im Kreuzungsbereich ohnehin eine erhöhte Aufmerksamkeit bei den Autofahrern herrsche und ein schnelles Fahren kaum möglich sei, so die Einschätzung der Region.