Drei Azubis starten heute bei der Stadt Gehrden

Bürgermeister Mittendorf begrüßte persönlich um 8 Uhr die neuen Auszubildenden der Stadt Gehrden. Laura Hettich, Saskia Kaminski und Christopher Much starten als angehende Verwaltungsfachangestellte bzw. als Fachinformatiker für Systemintegration. Hettich und Kaminski qualifizierten sich aus rund 130 Bewerbungen, Much aus über 30. Das zeigt, dass die Ausbildung in einer Kommunalverwaltung nach wie vor einen hohen Stellenwert unter den Berufsanfängern hat. Nach Abschluss der Ausbildungszeit von drei Jahren ist die Stadt Gehrden bemüht, den Nachwuchskräften auch eine Übernahme — soweit ein Stellenbedarf vorhanden ist — anzubieten. Mittendorf legt großen Wert auf die eigene Nachwuchsförderung, um hieraus auch den zukünftigen Personalbedarf in der Stadtverwaltung zu decken.

(red)