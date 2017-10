Drei BMW-Aufbrüche am Wochenende – Die Polizei sucht Zeugen

In der Matthias-Claudius-Straße ist am Samstagmorgen, zwischen 4.00 und 5.00 Uhr, ein weißer 1er BMW aufgebrochen worden. Der oder die Täter haben eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen und danach das Lenkrad samt Airbag gestohlen.

Zwischen 13.00 und 17.00 Uhr ist in der Straße Am Spehrteich ein weiterer BMW aufgebrochen worden. Hier haben der oder dieTäter die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeug das Lenkrad samt Airbag sowie ein Bedienelement aus der Mittelkonsole mitgehen lassen.

In beiden Fällen ist ein geschätzter Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden.

Auch in Ronneberg kam es am Wochenende zu einem Autoaufbruch. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Straße Am Salzgarten ein schwarzer 3er BMW aufgebrochen worden. Der oder die Täter haben auf bisher unbekannte Art und Weise die elektronische Verriegelung des BMW überwunden. Danach haben sie aus dem Innenraum das Lenkrad samt Airbag sowie Navigationsgerät und Radio entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109-5170 zu melden.

(red)