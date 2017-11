DRK Leveste lädt zum Blutspenden ein

Der DRK Ortsverein Leveste bietet am Dienstag, den 5. Dezember, wieder eine Blutspende- Aktion an. Sie findet zwischen 16 und 19.30 Uhr im neuen Gemeindehaus, in der Burgdorfer Straße 5 statt.

Generell kann jeder gesunde Erwachsene bis 68 Jahre (Erstspender bis 65 Jahre) Blut spenden. Blutspenden in höherem Alter sind nach individueller Entscheidung der Ärzte des DRK Blutspendedienstes, möglich. Frauen können bis zu vier mal, Männer sogar sechs mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Spenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen liegen. Mitbringen sollten die Blutspender ihren Unfallhilfe- und Blutspenderpass, bei Erstspendern reicht ein amtlicher Lichtbildausweis.

Wie gewohnt können sich alle Spender anschließend an dem reichhaltigen Levester Spezialbüffet stärken.

(red)