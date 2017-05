Katrin Sass: Zwischen Gehrden und Italien gibt es keinen Unterschied

Viel konnten die Gehrdener von der Großen Bergstraße aus nicht erkennen. Dennoch blieben zahlreiche Einwohner für mehrere Minuten auf Höhe der Hausnummer 12 stehen. Denn ein Filmdreh in der Burgbergstadt findet nicht alle paar Wochen statt, vor allem nicht mit hochkarätigen Schauspielern. Seit Dienstag dreht der NDR in dem prächtigen weißen Haus auf der Großen Bergstraße Szenen für den Fernsehfilm „Das deutsche Kind“. Zum Ensemble gehört unter anderem die mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Katrin Sass.

In weiteren Hauptrollen sind Murathan Muslu, Neshe Demir und Lutz Blochberger zu sehen. Das deutsch-türkische Familiendrama spielt in Hannover und erzählt die Geschichte des angehenden Imam Cem (Murathan Muslu), dessen Frau Sehra (Neshe Demir) und der Tochter Hanna. Die junge Familie steht mitten im Leben, zu dem die türkische Kultur ebenso selbstverständlich gehört wie die deutsche. Als nach einem Unglück das Kind einer Freundin in ihre Familie kommt, brechen auf deutscher und türkischer Seite längst überwunden geglaubte Vorurteile wieder auf. Der Sorgerechtsstreit, der schließlich mit den Großeltern (Katrin Sass, Lutz Blochberger) des Kindes entbrennt, droht die Familie zu zerreißen.

„Ich habe mich für die Rolle entschieden, weil der Film das Thema Integration von einer anderen Seite beleuchtet“, erklärte Katrin Sass am Rande der Dreharbeiten. Dabei kritisierte sie auch eine aus ihrer Sicht hysterische Medienlandschaft, die in diesem Zusammenhang Vieles dramatisiere. „Überall sieht man nur noch Leid. Ich halte es langsam nicht mehr aus“, so Sass. Stattdessen müssten Medien vermehrt auch positive Entwicklungen in der Gesellschaft darstellen, lautet ihre Forderung. „Uns geht es doch verdammt gut hier.“

Von Gehrden oder dem Calenberger Land habe sie jedoch abseits der Dreharbeiten nichts sehen können. „Das ist aber auch bei Dreharbeiten an den schönsten Orten Italiens so“, erläuterte sie. Gehrden muss sich also nicht verstecken.

Wann der Film ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. „Die Programmgestaltung ist immer sehr kurzfristig“, erklärte NDR-Redakteurin Daniela Mussgiller.