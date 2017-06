Fast ausgebucht: Ferienpassaktion Gehrden startet mit buntem Programm

Mit drei Aktionen startete der Ferienpass der städtischen Jugendpflege Gehrden in die Sommerferien. Zum Auftakt gab es einen Flohmarkt auf der Wiese vor der großen Turnhalle und die Polizei Ronnenberg führte eine Fahrradcodierung durch. Ab 18 Uhr startete dann die große Schools Out Party für Jugendlichen von 12 bis 16 Jahren im Jupa. Die Besucher konnten sich mit Neonfarbe bemalen lassen, Freunde treffen und vor allem zu aktuellen Hits tanzen.

Zahlreiche Kinder und Jugendlichen nahmen die ersten drei Angebote bereits wahr und auch das restliche Programm ist weitgehend ausgebucht. „Einige Aktionen mussten bereits erweitert werden“, berichtet Bürgermeister Cord Mittendorf im Jahresgespräch mit der örtlichen Presse. „Es freut uns sehr, dass das Angebot so gut angenommen wird“, ergänzt er.

In der nächsten Wochen bietet die Jugendpflege zwei Workshops zum T-Shirts bedrucken, einen Pferdeerlebnistag, Kochen mit den Landfrauen und eine Fahrt ins Rastiland an. Zum Ausflug in den Freizeitpark am Donnerstag sind noch wenige Plätze frei.

Neben dem Ferienpass gibt es auch eine Betreuung in den Ferien. Diese findet immer in der zweiten Hälfte der Ferien, täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr statt. Zur Betreuung gehören natürlich auch Spiel, Spaß und Sport. Auch hier sind bereits 50 Kinder angemeldet.

Den Ferienpass erhalten Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse in ihren Schulen, im Rathaus oder im Jupa. Weitere Informationen gibt es auch online unter www.jupa.gehrden.de oder telefonisch unter 05108/926917.

(lbr)