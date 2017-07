Feiern wie bei Freunden – Ihre Veranstaltung in der Tanzschule Möller

Ob Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern oder einfach nur eine tolle Party – die Tanzschule Möller in Gehrden bietet das „Rund-um-sorglos-Paket“. Getränkepauschale, Catering mit warmen und kalten Speisen, Dj-Service und Tischdekoration als ein Komplettangebot. Lehnen Sie sich zurück und sparen Sie sich Ihre Kräfte für Ihre Feier. „Wir kümmern uns um alles und erfüllen individuelle Wünsche, passend für jeden Anlass“, erklärt Jürgen Möller von der Tanzschule.

Die stilvollen Räumlichkeiten der Tanzschule sind modern und bieten Platz für bis zu 120 Personen. „Es gibt einen großen Hauptraum mit einer Bar, Tanzfläche, einem Dj-Pult, einer professionellen Lichtanlage und einer Galerie, die über eine Treppe erreichbar ist“, berichtet der Inhaber. Das Team der Tanzschule zaubert ein Ambiente zum Wohlfühlen, bei dem vor allem die Beleuchtung eine große Rolle spielt.

Das Essen wir von der Gasstätte Möllerburg bezogen. „Unsere Kunden sind mit dem Essen immer sehr zufrieden. Die Gerichte sind immer auf den Punkt“, sagt Möller. Die Speisen können als Buffet oder als klassisches Menü serviert werden.

„Das Besondere bei uns ist das Persönliche. Wir gehen auf alle individuellen Wünsche ein und sorgen dafür, dass unsere Kunden sorgenfrei feiern können. Es ist als würde man bei Freunden feiern“, erklärt der Inhaber. Zudem sorgt die Tanzschule immer für ausreichend Mitarbeiter, die gutgelaunt mitfeiern und die Stimmung anheizen.

Machen Sie sich selbst ein Bild von den Räumlichkeiten und schauen Sie in der Tanzschule Möller, Heinrich-Goebel-Straße 2 A, vorbei. Gerne können Sie auch telefonisch unter 05108 / 3779 oder per Mail an info@tanzschule-moeller.de Kontakt aufnehmen.

(lbr)