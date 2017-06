Feuer in Gehrdener Lagerhalle – Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Die Feuerwehren Gehrden, Ditterke und Ronnenberg sowie der Rettungsdienst wurden heute um 9.15 Uhr mit dem Alarmstichwort „B2- brennt Lagerhalle“ alarmiert. Bei einer Firma für Aktenvernichtung sollte nach ersten Erkenntnissen ein Produktionshalle in Brand geraten sein.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Hallentor. Da sich keine Menschen mehr in dem Gebäude aufhielten, wurde die Brandbekämpfung umgehend mit zwei Trupps unter Atemschutz und 2 C-Rohren eingeleitet. Der Brandherd in einer Papierpresse wurde mit einer Wärmebildkamera schnell lokalisiert und konnten umgehend gelöscht werden.

In der Halle umherliegendes Brandgut wurde von den Trupps ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Die Maschine wurde stromlos geschaltet und auf Brandnester untersucht. Mit zwei Druckbelüftern wurde die Halle vom restlichen Brandrauch befreit.

Nach zwei Stunden war der Einsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet. Zur Brandursache hat der Kriminaldauerdienst der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

(red)