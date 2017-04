Flächenbrand zwischen Gehrden und Weetzen

In der Feldmark zwischen Gehrden und Weetzen brannten am Mittwochnachmittag Büsche und Strohreste an einer Baumgruppe mit erheblicher Rauchentwicklung. Der alarmierte Löschzug der Feuerwehr Gehrden erreichte die östlich des Wohngebiets „Langes Feld“ gelegene Brandstelle über einen schmalen Feldweg. Zur Brandbekämpfung mussten die Einsatzkräfte das Löschwasser über eine lange Wegstrecke aus etwa 600 Meter entfernten Hydranten fördern. Hierzu wurde auch die Ortsfeuerwehr Northen mit einem Schlauchanhänger alarmiert. Mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten löschten das Feuer, während ein Landwirt mit einem Radlader Strohballen aus dem Bereich entfernte.

Der Einsatz der insgesamt 34 Feuerwehrleute war erst nach etwa vier Stunden beendet.

Über die Brandursache und Schadenhöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

