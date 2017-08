Fotowettbewerb für Gehrden: SPD-Landtagskandidatin Schüßler will Wandkalender erstellen

Die SPD-Landtagskandidatin Claudia Schüßler für Barsinghausen, Gehrden und Seelze startet ab dem 1. August einen Fotowettbewerb für Gehrden.

„Ich suche Aufnahmen aus allen Ortsteilen Gehrden für einen Foto-Wandkalender 2018 speziell für Gehrden. Schickt mir das schönste Fotomotiv aus dem schönen Gehrden“, so Claudia Schüßler. Eine Jury wertet am Ende des Fotowettbewerbs über die Auswahl der zwölf schönsten Motive aus. Den Gewinner erwartet ein Preis. Die Fotos können an die E-Mail-Adresse: claudia-schuessler@gmx.de bis zum 31. Oktober übermittelt werden.

Der Kalender kann dann ab November für einen Selbstkostenpreis erworben werden. Von dem eingenommenen Geld werden 0,50 Euro pro verkauftem Kalender für einen guten Zweck gespendet werden.