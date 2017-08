Gehrden: Bauarbeiter an der K231 angepöbelt

von Tobias Welz

Er wurde schon beleidigt, ihm wurde mehrfach der Stinkefinger gezeigt und daran, angehupt zu werden, hat er sich längst gewöhnt. Bauarbeiter Dirk Meyer (45) arbeitet für die Firma, die gerade die beiden Kreisel auf der Kreisstraße 231 (K 231) in Gehrden sowie das rund 600 Meter lange Teilstück dazwischen sanieren. „Wenn Löcher in der Straße sind wird gemeckert, und wenn dann jemand kommt, um die Löcher wegzumachen, dann wird noch mehr gemeckert“, sagt der 45-Jährige.

„Die Nerven liegen oftmals blank“

Es gab mal einen Autofahrer, der habe gerufen: „Du blödes Arschloch, ich muss hier durch“, erinnert sich der Bauarbeiter. Das sei aber nicht in Gehrden gewesen. Wo er so angestänkert wurde, ist Meyer auch gar nicht so wichtig: „Das passiert eigentlich überall, an jeder Baustelle.“ Eine Erklärung? „Die Nerven liegen oftmals blank“, sagt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover. Die Region hat die Sanierung der K 231 in Auftrag gegeben. „In den sozialen Netzwerken wird auch sehr viel geschimpft.“ Entschuldigen lasse sich das Verhalten mancher Autofahrer (und Internetbenutzer) seiner Meinung nach aber nicht: „Es ist richtig traurig, wenn die Bauarbeiter soetwas abbekommen“, sagt Abelmann. Es gebe zwar tatsächlich viele Baustellen im Moment, aber: „Wir müssen diese Arbeiten nun mal durchführen und am Ende siehts doch besser aus.“

„Die Maßnahme hat sich zirka um eine Woche verzögert“

Vom 24. bis zum 29. Juli wurde bereits der Asphalt zwischen den beiden Kreiseln erneuert. Dann sollte das vorhandene Pflaster im Innenring der Kreisel ausgetauscht werden, um der Belastung durch den Schwerverkehr besser Rechnung tragen zu können. Die mobilen Ampeln wurden jedoch nicht rechtzeitig aufgebaut. Die Bauarbeiten pausierten eine knappe Woche lang. Seit dem 7. August ist die Strecke wieder komplett gesperrt und die Arbeiten an den Kreiseln laufen: „Die Maßnahme hat sich zirka um eine Woche verzögert“, erklärt der Regionssprecher.

„Kennzeichen aufschreiben, melden.“

Und Bauarbeiter Meyer und seine Kollegen bekommen jetzt den ganzen Ärger ab? „Ich bleib ganz ruhig“, sagt der 45-Jährige gelassen und greift nach seinem Besen. Seine Aufgabe ist es Ordnung zu schaffen, was kümmern ihn da die wütenden Autofahrer?Er sammelt einfach weiter die herausgebrochenen Asphaltstücke am westlichen Kreisel ein und fegt den Bereich dann auch noch gründlich.

Regionssprecher Klaus Abelmann rät, wenn es das nächste Mal zu einer Beleidigung oder ähnlichem kommt: „Kennzeichen aufschreiben, melden.“ Denn so ein Verhalten müsse dann halt auch mal strafrechtlich verfolgt werden. Die Baustelle an der K 231 soll bis spätestens zum 11. September fertiggestellt werden.

Verkehr wird bis Mitte Oktober per Ampelschaltung geregelt

„Danach“, so Abelmann, „wollen wir direkt mit den anderen beiden Hälften anfangen, um einen Großteil der Aushärtezeit des Betons in die Herbstferien zu legen.“ Bedeutet: Der östliche Kreisel wird rund fünf Wochen lang nicht Richtung Osten befahrbar sein, der westliche genauso lange nicht Richtung Westen. Immerhin das Teilstück zwischen den beiden Kreiseln und jeweils die Nord-Südverbindung soll dann aber wieder freigegeben werden. Der Verkehr muss dann aber immer noch per Ampelschaltung geregelt werden.