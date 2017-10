Die Ortsfeuerwehr Gehrden überprüft am Samstag, 14. Oktober, in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr die Löschwasserhydranten in Gehrden. Bei dem Funktionstest der Wasserentnahmestellen kann es zu Trübungen im Trinkwasser kommen. Diese sind jedoch gesundheitlich unbedenklich.

(red)