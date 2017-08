Gehrden: Grußwort des Bürgermeisters

Gehrden. Hier kommt das aktuelle Grußwort des Bürgermeister: „Liebe Leserinnen und Leser des BURGBERGBLICK,



am kommenden Wochenende steht unsere Burgbergstadt im Zeichen des zweitägigen Stadtfestes. Ich freue mich auf diese beiden Tage mit netten Begegnungen und guten Gesprächen, einem tollen Musikprogramm und fröhlicher Partylaune in unserer Stadtmitte. Durch die Bauarbeiten für die Kanalisation und die anstehende Innenstadtsanierung steht die große Festmeile wie in den Vorjahren im Steinweg nicht zur Verfügung. Das Stadtfest muss deshalb in einem kleineren Rahmen auf dem Marktplatz und dem Parkplatz an der Post gefeiert werden. Das führt doch zu einigen Veränderungen und neuen Planungen. Ich bewundere deshalb die Ideen und das Organisationstalent der Mitglieder des Vereins „Gehrden feiert Feste“.

Sie haben ein neues Konzept für das zweitägige Stadtfest entwickelt, das trotz der beengten Platzverhältnisse mit einem attraktiven Programm aufwarten kann. Im Vorfeld hat das Team von „Gehrden feiert Feste“ bereits eine hervorragende Arbeit geleistet. Sicherlich können die Vorstandsmitglieder und die jungen Helfer auf die Erfahrungen der vorangegangenen Stadtfeste unter ihrer Regie zurückgreifen, aber trotzdem müssen viele Anforderungen an dem neuen Standort berücksichtigt werden. Beim Aufbau und an den beiden Stadtfesttagen werden die Helfer als Ansprechpartner ebenfalls vor Ort sein und noch viele kleine Probleme lösen müssen.

Ich danke dem Verein „Gehrden feiert Feste“ bereits schon heute für die Ausrichtung des Stadtfestes und diesen doch sehr arbeitsintensiven Einsatzes für unsere Gemeinschaft. Ich glaube, Sie werden mir zustimmen können, wenn dieses ehrenamtliche Engagement ein besonderes Lob von uns allen verdient. Vielleicht ist ein Stadtfest im kleineren Rahmen auch der richtige Weg, ein kleines feines Familienfest von Gehrdenern für Gehrdener zu feiern. Wir können gespannt sein.

Danken möchte ich aber auch unseren örtlichen Musikkapellen und Vereinen, die sich mit ihren musikalischen Beiträgen und mit Aktionen für Kinder im abwechslungsreichen Rahmenprogramm des Stadtfestes einbringen. Somit wird das Stadtfest zu einem geselligen Gemeinschaftserlebnis für alle Gehrdener, das wieder Impulse für unser Zusammenleben in unserer Stadt geben kann.

Am Samstag, 19. August, werden ein Dorffest in unserer kleinsten Ortschaft Ditterke und das Thiefest in unserer einwohnerstärksten Ortschaft Leveste gefeiert. Ich freue mich, dass es seit Jahrzehnten die bürgerschaftlichen Initiativen in den Ortschaften gibt. Damit wird die Dorfgemeinschaft gefördert und führt Alteingesessene und Neubürger zusammen. Auch hier tragen die örtlichen Vereine, Verbände, Kirche und engagierte Familieninitiativen bei der gemeinschaftlichen Vorbereitung der Dorffeste zur Stärkung der Gemeinschaft bei. Ich wünsche mir, dass natürlich die Einwohner aus unserer Ortschaften zum Stadtfest nach Gehrden kommen, aber auch, dass die Gehrdener eine Woche später zu den Dorffesten nach Leveste und Ditterke fahren.

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin eine gute Zeit.

Ihr Bürgermeister

Cord Mittendorf“