Gehrden sucht nach Kemnitz-Nachfolge

Zunächst sah es so aus, als ob die Stadt Gehrden auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die Erste Stadträtin Christiane Kemnitz aus Kostengründen verzichten wolle. In den Beratungen zum Haushalt wurde diese Überlegung jedoch letztendlich über Bord geworfen, sodass das zweithöchste Amt im Gehrdener Rathaus erneut besetzt wird. Die entsprechende Ausschreibung soll der Stadtrat am Montag, 15. Mai, beschließen.

Hintergrund ist das Auslaufen der Amtszeit von Christiane Kemnitz zum 30. Juni dieses Jahres. Nach 24 Jahren in Spitzenpositionen in der Verwaltung der Burgbergstadt soll nun Schluss sein.

Wie zuletzt auch die Stadt Barsinghausen will die Gehrdener Verwaltung die Auswahl des geeignetsten Kandidaten beziehungsweise der geeignetsten Kandidatin per Assessmentcenterverfahren treffen.

Laut Ausschreibungsentwurf sucht die Stadt „eine zielstrebige, engagierte und kommunikative Führungspersönlichkeit, die die Herausforderungen einer Kommune zwischen gesetzlichen Vorgaben, der Finanzsituation und den Erwartungen an eine zukunftsorientierte Verwaltung mitgestalten und weiterentwickeln möchte.“

Bewerbungen für die Wahlbeamtenstelle müssen laut Entwurf bis zum 9. Juni bei Bürgermeister Cord Mittendorf eingegangen sein.