Gehrden wird zur Filmkulisse

Die Burgbergstadt wird zur Filmkulisse. Von Dienstag, 9. Mai, bis Donnerstag, 11. Mai, finden Dreharbeiten zu einem Fernsehfilm im Auftrag des NDR in Gehrden statt. Unter dem Arbeitstitel „Das deutsche Kind“ werden an den drei Tagen Aufnahmen in der Großen Bergstraße durchgeführt. Wie die Stadt mitteilt, werden aufgrund der Dreharbeiten zeitlich befristete Halteverbote eingerichtet. Auch kurzfristige Straßensperrungen von wenigen Minuten Dauer sind demnach für einige Szenen erforderlich. Die unmittelbar betroffenen Anlieger werden durch das Filmteam rechtzeitig informiert.

(ms / red)