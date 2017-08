Gehrdener Frauen bekommen die meisten Kinder in der Region

Hannover. Laut einer neuen Statistik der Region Hannover wurden 2016 in Gehrden pro Frau die meisten Kinder im Erhebungsgebiet geboren. Rund 1,85 Kinder bekommen Gehrdener Frauen demnach im Schnitt. Damit liegen sie um etwa 0,15 Punkte über dem Durchschnitt.

Den höchsten Wert hat der Statistik zufolge die Stadt Gehrden erreicht, gefolgt von Lehrte, Garbsen, Pattensen und Neustadt am Rübenberge. Am niedrigsten sei die Fertilitätsrate in Burgwedel gewesen (knapp 1, 4 Kinder pro Frau im Schnitt).

Die gleiche Statistik hält fest, dass in Gehrden 2016 140 Kinder geboren wurden, das sind 16 mehr als in 2015. Den 140 Geburten stünden allerdings 164 Sterbefälle gegenüber. Dennoch, so geht aus der Statistik hervor, sei die Einwohnerzahl Gehrdens 2016 durch Zuzug um 333 Personen gewachsen. Insgesamt zählten 15927 Menschen 2016 zur in Gehrden wohnberechtigen Bevölkerung.

Das Team Statistik der Region Hannover erstellt für die Städte und Gemeinden im Umland ab sofort auch eine eigene Bevölkerungsstatistik. Die Broschüre „Bevölkerung und Demographie in den Umlandgemeinden“ steht als Download unter www.hannover.de bereit.

(tow)