Gehrdener Golf – Stadtmeisterschaft geht in den Endspurt

Restplätze noch vorhanden – Anmeldeschluss am 23. August

Trotz Sommerferien haben sich bereits viele Gehrdener Golfer zur Stadt Gehrden Golf Trophy angemeldet. Wer dieses bislang versäumt hat, dem stehen noch zwei Wochen zur Verfügung. Organisator Thorsten Knaul hofft unverändert auf eine Teilnehmerzahl um 60 Golfer. Damit wäre ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. Spätester Termin und Anmeldeschluss ist am Mittwoch, den 23. August, 12.00 Uhr. Ausschreibung und Anmeldeformular sind auf der Homepage des Golfclubs am Deister in Bad Münder unter www.deistergolf.de zu finden

Die „Stadt Gehrden Golf Trophy“ wird unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Cord Mittendorf zum dritten Mal durchgeführt. Teilnahmeberechtigt sind nur Golfer, die in der Stadt Gehrden bzw. den dazugehörigen Ortschaften ihren Wohnsitz haben. Ferner müssen sie die Mitgliedschaft in einem Golfclub des Deutschen Golf Verbandes nachweisen. Die Stadt Gehrden Golf Trophy bietet die Möglichkeit eines sportlichen Wettkampfs unter allen Gehrdener Golfern. Sie ist die Stadtmeisterschaft im Golf der Stadt Gehrden. Der Sieger darf ein Jahr den schönen Wanderpokal genießen. Neben dem sportlichen Anreiz steht jedoch die Gemeinsamkeit als Ziel im Vordergrund.

Um ein möglichst breites Feld an Teilnehmern zu haben, wird das Turnier nicht vorgabewirksam ausgetragen. Das Turnier wird über 18-Loch gehen und auf der Anlage des Golfclubs am Deister in Bad Münder stattfinden. Die Wertung erfolgt in der Sonderform „Bruno-Punkte“, d.h. der Summe aus gespielten Brutto- und Nettopunkten. Alle Teilnehmer (nicht getrennt nach Damen und Herren) erwarten tolle Preise. Zusätzlich wird ein Sonderpreis „Nearest to the Pin“ (getrennt nach Damen und Herren) ausgelobt. Das Startgeld in Höhe von € 20,– enthält die Teilnahme am Turnier, ein Teegeschenk, Rundenverpflegung und das gemeinsame Abendessen. Nichtmitglieder des Golfclub am Deister zahlen noch ein vergünstigtes Greenfee in Höhe von € 30,–.

Details zur Ausschreibung und den Anmeldebogen finden sich auf der Homepage des Golfclub am Deister unter www.deistergolf.de.